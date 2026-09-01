CSIF lamenta ausencia de datos sobre acoso escolar en CyL y apunta a la reducción de ratios para dismunir conflictividad

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha lamentado la "ausencia de datos oficiales" sobre conflictividad en las aulas en el último curso, al tiempo que ve en la "reducción de ratios, la piedra angular" para disminuir los casos de acoso escolar.

La presidenta del sector de Educación del sindicato, Isabel Madruga, y el secretario de negociación, Mariano González, han criticado que durante el pasado curso no se convocara la sección de convivencia escolar del Observatorio de Castilla y León como se solía hacer "todos los años en el mes de febrero".

"Por tanto, los datos oficiales de los problemas de acoso, de la formación del profesorado, de los centros que tienen medidas, no los conocemos oficialmente. Esto, digamos que choca con el hecho de haber creado una nueva Dirección General que habla del bienestar emocional", ha argumentado Madruga que hay subrayado que ese bienestar es "crucial" tanto para alumnado como para profesorado y que debe llegar también a través de unas condiciones "laborales dignas y no con miles de protocolos".

Sobre este último aspecto, Madruga ha recordado que una encuesta realizada por CSIF apuntaba a que el 98 por ciento de los docentes rechazaban estos protocolos al considerarlos "lentos" y poco útiles "para detectar casos de acoso".

No sabemos si han formado mediadores. Nos falta, primero, la información oficial y, segundo, conocer esas medidas de esa nueva Dirección General, puesto que la calidad educativa evidentemente tiene que partir de esas mejores condiciones para el profesorado que se encuentran absolutamente cargados de burocracia y con un clima en el que nunca nos habíamos encontrado", ha apuntado.

En este sentido, Madruga considera que la reducción de ratios es la "piedra angular" para disminuir la conflictividad en las aulas. "Con menos alumnos se reducen los conflictos en el aula, se mejora el rendimiento académico y evidentemente se mejora esa calidad de la educación. Por tanto, si hay reconocimiento al profesorado, habrá mejor atención para el alumnado. Las medidas fuera del papel tienen que hablarse con los que están a pie de aula", ha zanjado.