CSIF reclamará en la protesta del 30 de octubre la recatalogación de los puestos de técnicos además de subida salarial

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CSIF Nacional Sanidad, Fernando Hontangas, ha destacado la recatalogación de los puestos de técnicos sanitarios medios y superiores como una de las reivindicaciones que llevarán a las manifestaciones que se han convocado en toda España el 30 de octubre, en las que además se pedirá la subida salarial de los empleados públicos.

Hontangas, quien ha recordado que la protesta se ha convocado en unidad de acción con otros sindicatos como CCOO y UGT, ha señalado que CSIF es el que tiene capacidad para negociar "el que un técnico medio y un técnico superior de sanidad, técnicos de rayos, auxiliares de enfermería (TCAES), no pierda entre 200 y 400 euros todos los meses".

Por este motivo, ha asegurado, se manifestarán el jueves, "más allá de por la subida salarial" que ha recordado que les debe el Gobierno a todos los empleados públicos, que suma más de 1.800 millones de euros y que, en el caso de un enfermero, sería de unos 1.740 euros ya en este año. "Y es nuestro, es nuestro dinero", ha aseverado.

El responsable de Sanidad de CSIF, quien ha aclarado que no se descarta llegar a la huelga, ha asegurado que al sindicato le da "igual" que el Gobierno haya perdido apoyos parlamentarios porque creen que a los empleados públicos les están "machacando" con una diferencia con otros colectivos de trabajadores y ha afirmado que llevan perdido un 20 por ciento de poder adquisitivo en los últimos diez años, algo que "no puede seguir así".

"Nos da igual la situación política. Nos da igual el que ahora el Gobierno no tenga el apoyo, que tenga más apoyo, que no tenga nada más apoyo", ha insistido Hontangas, quien ha apuntado que España financia la sanidad un 1,8 por ciento menos que la media de los países de la OCDE y, con un Producto Interior Bruto de 31.000 millones con una carga impositiva del 42 por ciento se tendría el dinero que se quisiera para financiarla.

MEJORAS SALARIALES

El responsable sindical considera que no hay "voluntad política" para que el personal de Sanidad esté en "buenas condiciones laborales y retributivas", más allá de las diferencias que hay entre comunidades autónomas y otras que hacen que pueda variar lo que se percibe 600 euros dependiendo de la comunidad.

"Hay una distorsión de retribuciones y es una cuestión que invita a muchos profesionales, dependiendo del puesto que están, a mercadearse entre unas comunidades autónomas y otras", ha agregado el presidente de Sanidad Nacional de CSIF, quien ha afirmado que eso es lo que quieren evitar en la negociación del Estatuto Marco.

A este respecto, ha puesto de manifiesto la unidad sindical porque están "convencidos" de que las retribuciones que tienen que acompañar a esta negociación deben de ser "sí o sí ahora", con un nuevo sistema de clasificación, la jubilación parcial y anticipada y una "jornada saludable" porque ha advertido de que "no puede ser" que haya médicos o enfermeros trabajando más de 72 horas todas las semanas.

"Esas tres líneas rojas que hemos establecido debemos de negociarlas ahora, más allá de los temas transversales de la Mesa General de Empleados Públicos", ha matizado.