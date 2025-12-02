CSIF urge a la Junta un plan de recursos humanos para "reforzar unas plantillas muy deficitarias"

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha apremiado a la Junta a presentar un plan de recursos humanos "que no ha querido aprobar", una herramienta "prevista" en la normativa de presupuestos del Gobierno, y que permitiría "superar la tasa de reposición y reforzar las plantillas en los servicios más necesitados".

"El déficit de personal en los servicios de la Administración General de la Junta es alarmante, con un 30 por ciento de plazas vacantes y una interinidad media del 25", ha advertido el presidente del sector de Administración General de la Junta (Agcyl), Agustín Argulo, que recuerda que la central acaba de "denunciar públicamente el grave colapso técnico en el que se encuentran las direcciones provinciales de Educación", ya que el 31,7% de las plazas administrativas están vacantes.

Una circunstancia que "compromete" el trabajo en la planificación del curso, la escolarización, la gestión de obras y equipamientos en los centros escolares, el transporte escolar o el pago a proveedores, ha asegurado para alertar "del aumento preocupante de vacantes sin cubrir, ya que ahora se contabilizan 322 puestos sin cubrir en los centros, cuando en abril eran 240".

Agustín Argulo ha señalado a los medios que CSIF ha pedido a la Junta que el complemento de productividad que reciben los funcionarios lo de, también, "a los laborales"; y exige el concurso "abierto y permanente" para los funcionarios.

En cuanto a la gestión medioambiental, el responsable de Agcyl ha enviado un mensaje a la Junta y al consejero de Medio ambiente, tras el rechazo de las Cortes "al 'decretazo'" sobre medidas para el operativo de incendios forestales; al tiempo que han tomado en consideración la Proposición de Ley impulsada por UPL-Soria ¡Ya!, en la que ha colaborado CSIF, para crear el Cuerpo de Agentes Medioambientales en la Comunidad. "La Junta debe hacer una seria reflexión, cambiar la actitud, dejar de imponer y sentarse a negociar", ha aseverado.

Los delegados del sector de la Administración General de la Junta de CSIF en la Comunidad han celebrado hoy una jornada en la que han analizado la situación del sector y de los servicios que ofrece la administración autonómica, "que sufren una alarmante falta de personal".

El presidente de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, presente en la jornada ha pedido a la Junta la convocatoria extraordinaria del grado cuarto de la carrera profesional, que beneficiaría "a unos 6.000 trabajadores de la Administración General y otros miles de otros ámbitos, para que al personal laboral y funcionario que lleva trabajando más de 25 años se le reconozca un complemento merecido por su experiencia laboral y aportación".

También solicita la apertura extraordinaria de los grados 2 y 3, para que los empleados que ahora cumplan los requisitos exigidos puedan recibir ese complemento. En este contexto ha insistido en que la Junta debe actualizar la carrera profesional, especialmente en la Administración General, para "igualar lo que se ha hecho en el ámbito sanitario y, recientemente, en el de Educación".

ACUERDO DE INCREMENTO SALARIAL

Por su parte, la coordinadora nacional del sector de Administración General de las Comunidades Autónomas (AGCA), Elena Moral, que ha abierto la jornada, ha animado al Gobierno autonómico a "acelerar la aplicación del acuerdo salarial para los empleados públicos", que acaba de alcanzar el Gobierno con los sindicatos, que supondrá un incremento acumulado del 11,4 por ciento hasta 2028, con el fin de que las subidas "lleguen tanto al salario base como a los complementos que la Junta añade en las nóminas".

Elena Moral valora el acuerdo poque permite subir los salarios, recuperar poder adquisitivo, mejorar las condiciones laborales y reforzar los servicios públicos, pese al contexto complicado socio-económico de la última década. Al tiempo, ha subrayado que es "un triunfo del esfuerzo colectivo, el mejor acuerdo posible en las actuales circunstancias, de inestabilidad política y de bloqueo presupuestario.

Entre las "mejoras" impulsadas por CSIF, remarca, se han incluido medidas de promoción interna y movilidad reforzadas; la eliminación de la tasa de reposición, clave para rejuvenecer y reforzar las plantillas; procesos selectivos en las ofertas de empleo más ágiles; o avances en permisos, conciliación, acción social y jubilación.