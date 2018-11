Cuarenta y ocho estudiantes de la UVA participan mañana en la XII Competición local de Ingeniería BEST

Publicado 14/11/2018 13:29:03 CET

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Edificio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ETS Ingenieros de Telecomunicación y ETS de Ingeniería Informática) en el Campus Miguel Delibes y el edificio de la Escuela de Ingenierías Industriales (sede del Paseo del Cauce) acogerán este jueves y el viernes la XII Competición Local de Ingeniería BEST (EBEC).

La competición, que cuenta con la participación de 48 estudiantes, se inaugurará a las 09.30 horas en la Escuela de Ingenierías Industriales, con la presencia de la directora de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación de UVA, Patricia Fernández del Reguero; el director de la Escuela de Ingenierías Industriales, Jesús Ángel Pisano Alonso, y el director de la Escuela de Ingeniería Informática, Benjamin Sahelices.

Esta competición de ingeniería BEST pone a prueba las habilidades y conocimientos técnicos de los estudiantes de ingeniería de Universidades españolas, a los que desafía para encontrar las mejores soluciones a problemas técnicos reales, en términos de viabilidad técnica, de gestión y creatividad. La competición está estructurada en tres fases. Los estudiantes podrán participar en una de las dos modalidades existentes, Case Study y Team Design.

Team Design es uno de los más reconocidos, visibles y espectaculares eventos organizados en todas las competiciones de BEST. En él, se plantea un ejercicio práctico de ingeniería , para que los estudiantes diseñen, proyecten y elaboren con sus propias manos el mecanismo más apropiado.

PROBLEMAS PRÁCTICOS

Case Study surge del planteamiento de problemas prácticos por los que debido a su envergadura y realismo no es posible realizar una maqueta funcional. Los participantes tendrán que analizar la situación planteada, debatir en equipo las posibles soluciones, y formular la idea que les parezca mejor en términos de viabilidad y eficiencia.

En cada modalidad habrá seis equipos formados por cuatro estudiantes de la Universidad de Valladolid. Los participantes tendrán la oportunidad de desenvolverse frente a problemas propuestas y trabajar en equipo.

BEST organiza esta Competición de Ingeniería para ofrecer una formación tecnológica adicional a los estudiantes, a los que brinda la oportunidad de aplicar los conocimientos técnicos adquiridos en las clases teóricas a través del trabajo y la colaboración en equipo, con los materiales y recursos proporcionados.

El proyecto de la Competición de Ingeniería EBEC es uno de los varios que lleva a cabo BESTSpain, asociación conformada por los seis grupos locales de BEST que están presentes en universidades españolas. Dichas universidades son la Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valladolid.

La asociación BEST, 'Board of European Students of Technology', creada en 1989 en Grenoble bajo el auspicio de la Unión Europea, surge para establecer un contacto internacional entre estudiantes de ingeniería por toda Europa. Hoy en día BEST está formada por más de 3300 universitarios, y está presente en 97 universidades de 34 países europeos.