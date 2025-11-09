Una cuarentena de expertos gastronómicos internacionales recorre la Milla de Oro del Vino en Valladolid - LA MILLA DE ORO DEL VINO

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una cuarentena de profesionales del sector gastronómico, procedentes de Estados Unidos, Malasia y Reino Unido, ha visitado la Milla de Oro del Vino en la provincia de Valladolid, para conocer los productos y servicios que ofrecen las empresas que la integran.

Los profesionales han visitado el Castillo de Peñafiel, Museo del Vino y varias bodegas, en un recorrido en el que han degustado los productos tradicionales del territorio y sus "preciados" vinos, según ha informado la Diputación de Valladolid en comunicado recogido por Europa Press.

El perfil de los componentes de la expedición ha incluido empresarios interesados en la adquisición de vinos para importar y distribuidores de hostelería, junto a chefs de grandes cadenas de restaurantes que buscan productos nuevos que incorporar a sus menús, algunos llegados desde Taiwán, Tailandia o Nueva Zelanda. La delegación también ha contado con una televisión de Malasia y una revista especializada en gastronomía y turismo.