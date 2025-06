La cuarta fase del 'Valladolid Tapas Walk' comienza este martes con 17 bares de cinco barrios

San Pablo, La Rondilla, Belén, Hospital y San Pedro Regalado protagonizan la nueva etapa del concurso de tapas por barrios

VALLADOLID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cuarta fase del Concurso de Tapas por Barrios 'Valladolid Tapas Walk 2025' comienza mañana, 24 de junio, y se extenderá hasta el 29 de junio, con la participación de 17 establecimientos de los barrios vallisoletanos de San Pablo, La Rondilla, Belén, Hospital y San Pedro Regalado.

El certamen gastronómico, organizado por la Asociación de Hostelería de Valladolid junto al Ayuntamiento a través de la Concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, tiene como objetivo "dinamizar" el tapeo en las distintas zonas de la ciudad y "valorar" la creatividad de los hosteleros vallisoletanos.

Los bares participantes ofrecerán sus propuestas al público y al jurado, que en esta ocasión estará compuesto por el profesor y alumno de la Escuela de Profesionales Alcazarén Víctor Sanz y Rubén Vallejo; el representante del restaurante Buena Brasa de Zaratán Iván Ortiz, y como jurado popular Natalia Cubillo.

Según un comunicado de la organización recogido por Europa Press, las tapas participantes en esta fase incluirán "desde fusiones innovadoras hasta reinterpretaciones de platos tradicionales". Entre las 17 propuestas destacan 'La que has liao pollito', de El Cardenal; 'Babayaga', de Taberna Mianka; 'El Carámbano de As', de As de Tapas; o 'Trufa Pucelana', de Café Bar Papiro, entre otras.

En este marco, los dos establecimientos mejor valorados de cada fase pasarán a la final, que se celebrará el 8 de noviembre en la Cúpula del Milenio de Valladolid, lo que coincide con el XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el IX Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de la ciudad.

Por otro lado, ya se han celebrado tres fases previas del concurso. En la zona Circular se impuso el restaurante Vables con su tapa 'Pícaro Gotxo', mientras que en La Victoria el primer premio fue para La Dársena con 'Canutillo de Gamba Blanca'. En la zona del Parque Alameda, El Lagar logró la mejor puntuación con 'Armonía'.

Los detalles completos de los bares participantes, así como un reportaje fotográfico de las tapas, están disponibles en la web oficial del evento.