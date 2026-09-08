Cuatro heridos tras chocar un turismo y una furgoneta y otro turismo después en la N-122 en Fuentecén

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia UVI móvil. - EUROPA PRESS - Archivo
BURGOS 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de circulación registrado a primeras horas de la mañana de este martes, 8 de septiembre, consistente en una colisión por alcance entre un turismo y una furgoneta y otro turismo después en la N-122 en Fuentecén (Burgos).
Según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press los hechos han ocurrido en torno a las 07.16 horas en el kilómetro 283 de la N-122, en el cruce de Haza, donde han se ha producido una colisión por alcance entre un turismo y una furgoneta.
Posteriormente, ha chocado un turismo, lo que ha causado heridas a cuatro ocupantes de la furgoneta, que, según los alertantes, habían abandonado el vehículo. Se trata de cuatro varones de mediana edad y todos estaban conscientes. El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias.