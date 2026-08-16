Cuatro heridos, incluido un niño, en la salida de vía de un coche en Cabezón de Pisuerga (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALLADOLID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas, entre ellas un menor, han resultado heridas este domingo en la salida de vía de un turismo en el puente salida 112 en el término municipal de Cabezón de Pisuerga (Valladolid), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se ha producido minutos antes de las 6.02 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido un aviso en el que se informaba de que un turismo se había salido de la vía y había quedado boca abajo, con cuatro personas atrapadas.

El 1-1-2 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado dos ambulancias (SVB), personal médico del PAC de Cigales y una unidad medicalizada de emergencias (UME). También se ha trasladado la información a los Bomberos de Diputación de Valladolid, que han excarcelado a los cuatro heridos.

Finalmente, se ha trasladado al Hospital Clínico Universitario de Valladolid a un varón de unos 65 años en ambulancia acompañado por médico del PAC, a un varón de unos 45 años en la UME y a un varón de unos diez años y una mujer de unos 65 en ambulancia.