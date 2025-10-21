Cuatro viviendas afectadas en un incendio ya controlado en Villanueva del Conde (Salamanca)

Los efectivos del SPEIS de la Diputación de Salamanca controlan un incendio en viviendas en Villanueva del Conde. - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro viviendas han resulado afectadas en un incendio en Villanueva del Conde (Salamanca) que ya ha sido controlado con la intervención de 15 efectivos y seis vehículos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación.

En concreto, estos efectivos han participado desde las 10.45 horas de este martes, 21 de octubre, en las labores de extinción del fuego, hasta controlarlo, si bien aún permanecen en el lugar retenes de vigilancia.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los parques de Tamames, Béjar, Ciudad Rodrigo y Guijuelo, que han trabajado en las labores de extinción, refrigeración y contención para evitar la propagación del fuego a viviendas colindantes.

El incendio ha afectado a cuatro viviendas, una de las cuales ha sufrido el desprendimiento parcial de la fachada, que estuvo a punto de alcanzar a uno de los camiones de intervención, sin registrarse daños personales, tal y como ha señalado la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

Las labores de los bomberos se han visto dificultadas por el complicado acceso a la zona, lo que ha impedido la entrada de vehículos de altura por las calles y ha limitado la maniobrabilidad de las escalas.

Ante esta situación, se ha movilizado un vehículo de altura del parque de Ciudad Rodrigo y la escala del parque de Béjar, mientras que la nodriza ha sido desmovilizada.

Asimismo, se ha avisado a la coordinadora del CEAS de la zona por si fuera necesaria la activación de recursos sociales o de emergencia para atender a las personas afectadas por el incendio.

En estos momentos, los efectivos del SPEIS de la Diputación de Salamanca mantienen el incendio controlado, y centran sus esfuerzos en la refrigeración y revisión del área afectada para asegurar su completa extinción.