Cultura destina 55,9 millones a inversión, incluidos dos para la reconstrucción de Las Médulas

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte destinará más de 55,92 millones de euros a inversiones, lo que supone el 25,2 por ciento del total de su presupuesto y entre las que destacan los dos millones que se dirigirán a la reconstrucción de infraestructuras de Las Médulas afectadas por los incendios o los 3,5 millones que se aportarán para las obras de ampliación del Museo de Burgos, según consta el en proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para el próximo año.

En concreto, el departamento que dirige Gonzalo Santonja dedicará 2.050.000 euros a la reconstrucción de espacios en el paraje natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, que se vio afectado por el incendio originado en Yeres, uno de los varios que asoló este verano la provincia de León.

Esta partida se contempla entre las inversiones reales que se plantean en el el proyecto de presupuestos de 2026, en el apartado de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que gestionará 24,09 millones, el grueso de la Consejería, divididos en 23,9 millones para Patrimonio Cultural y 101.100 euros para Investigación y Desarrollo en Sectores.

En el apartado de Patrimonio Cultural, además de la inversión en el enclave de Las Médulas, destacan los más de 2,6 millones que se dedicarán a actuaciones en la Mina Sucesiva, ubicada en Sabero (León), donde, además, el Museo de la Siderurgia se verá beneficiado con más de 1,7 millones de euros para actuaciones en la Ferrería de San Blas.

También destacan una suma de más de 1,5 millones para la puesta en valor del patrimonio cultural de las cuencas mineras del carbón en León, provincia en la que se invertirán, además, 254.000 euros para actuaciones en el Monasterio de Sandoval, en Mansilla Mayor, y 800.000 para las vidrieras de la Catedral de León, tal y como recoge el proyecto de presupuestos.

Igualmente, se contemplan más de 1,3 millones para las tareas de conservación y restauración de patrimonio de toda la Comunidad realizado por el centro especializado de Simancas (Valladolid); más de 1,49 millones para estudios y trabajos técnicos en materia de protección del patrimonio y 1,45 millones para proyectos de Inteligencia Artificial relacionados con el área.

Además, se destinarán aportaciones de alrededor de 400.000 euros cada una para actuaciones en el Palacio Enrique IV (Segovia), el Monasterio de Santa María de Moreruela (Zamora), el Monasterio Sancti Spiritus en Toro (Zamora) o la Villa Romana de Orpheus en Camarzana de Tera (Zamora).

Por otro lado, la Consejería de Cultura dedicará más de 8,77 millones de euros a inversiones de la Dirección General de Políticas Culturales, entre las que resaltan los 3,5 millones de euros para las obras de ampliación del Museo de Burgos, más de 1,26 millones para el programa de mejora de centros culturales y más de 1,45 millones para el impulso de las artes y circuitos escénicos en todas las provincias.

3,2 MILLONES PARA EL TURISMO EN SIEGA VERDE

En materia de Turismo, desde la Dirección General homónima se cuenta con más de 14 millones para inversiones reales, entre ellas 3,2 millones para la estrategia de turismo del yacimiento de artes rupestre Siega Verde, ubicado en la provincia de Salamanca.

Además, se estima una partida de más de 2,9 millones de euros para el fomento de Valpuesta (Buegos) como cuna del español, y 2 millones a las actuaciones de los Planes de Sostenibilidad Turística, además de casi 1,3 millones para el Plan de Competencias Digitales de Turismo.

Por otra parte, la Dirección General de Deportes gestionará 5,6 millones de euros en inversiones reales, incluidas las obras de conservación, reposición y suministros de las instalaciones deportivas del Campo de la Juventud de Palencia, que se llevarán más de 1,6 millones de euros. También destacan en este área los 1,1 millones que se dirigirán a inversiones en las instalaciones deportivas Río Esgueva, en Valladolid.

Otros proyectos con inversiones destacadas del departamento dirigido por Santonja, se realizarán desde la Secretaría General. Entre ellos, sobresalen los 230.000 euros a actuaciones en el Castillo de la Mota (Medina del Campo), 572.000 a acondicionamiento de edificios de uso administrativo en Palencia, 517.000 a actuaciones en el Monasterio de Nuestra Señora del Prado -- sede de la Consejería-- o 195.000 a la gestión de las bibliotecas.