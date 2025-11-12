Cultura inicia el procedimiento para declarar el Toro Jubilo de Medinaceli como Bien de Interés Cultural inmaterial

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural ha iniciado el procedimiento para declarar el Toro Jubilo de Medinaceli (Soria) como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial, según publica este miércoles el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La resolución, fechada el 4 de noviembre de 2025, se acoge a lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que contempla la inclusión en el patrimonio autonómico de los bienes materiales e inmateriales dotados de valores históricos, artísticos, etnológicos o tradicionales.

Como se argumenta en el expediente, el Toro Jubilo de Medinaceli, con raices en el siglo XVI, es una de las manifestaciones populares "más antiguas y singulares de la provincia de Soria". Constituye el único ejemplo en Castilla y León de la modalidad conocida como "toro de fuego" y se celebra cada año dentro de las fiestas de los Cuerpos Santos, con la participación activa de los vecinos del municipio. El documento publicado en el Bocyl destaca que este festejo se distingue de otros eventos taurinos por no implicar la muerte del animal.

El procedimiento de declaración prevé la tramitación del expediente administrativo por la Consejería de Cultura y Turismo como paso previo a la declaración definitiva. En caso de que, durante la instrucción, se determinara que el Toro Jubilo no cumple los requisitos exigidos para ser BIC, pero sí presenta un valor destacado como manifestación cultural de la región, podría ser incluido en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

La incoación del expediente abre ahora un periodo de información pública y de alegaciones antes de que el Consejo de Gobierno de la Junta adopte, en su caso, la declaración definitiva.