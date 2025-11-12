PACMA anuncia más movilización contra el Toro Jubilo de Medinaceli que "será" el nuevo Toro de la Vega

Archivo - PACMA protesta contra el Toro Jubilo en Medinaceli (Soria) a pocas horas de su celebración en 2023. - PACMA - Archivo

SORIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) ha anunciado este miércoles que Medinaceli se convertirá en el "nuevo Tordesillas" ante el crecimiento de la movilización social y de la respuesta internacional contra el Toro Jubilo, al que la formación define como uno de los festejos taurinos "más crueles" de España.

El presidente nacional del partido, Javier Luna, ha señalado que, si el evento no se suspende en los próximos años, aumentará el número de personas que acudirán a la localidad soriana para protestar, "como ocurrió con el Toro de la Vega hasta lograr su prohibición".

PACMA asegura que la presión internacional "irá en aumento" y que distintas organizaciones de defensa animal apoyadas por celebridades mundiales ya se han puesto en contacto con el partido "para tratar de parar este festejo medieval en el que se tortura al toro, llegando incluso a ocasionarle la muerte, como ocurrió en 2022".

BUSES DESDE MADRID

El colectivo animalista prevé duplicar este año la participación en la concentración convocada durante la celebración, que tendrá lugar este sábado, 15 de noviembre, con la salida de dos autobuses desde Madrid y la llegada de manifestantes desde distintos puntos del país en vehículos particulares.

Paralelamente, la formación continuará su batalla judicial "hasta poner fin al festejo", y ha criticado las medidas de seguridad previstas en la plaza, asegurando que "los violentos no son los animalistas, sino los que torturan al toro" y reclamando que las autoridades velen también "por la seguridad del animal".