Cultura inicia el proceso para declarar a Monleón (Salamanca) como BIC en la categoría de Conjunto Histórico

Archivo - Municipio de Monleón. - DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN SALAMANCA. - Archivo

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha iniciado el procedimiento para la declaración de la villa de Monleón (Salamanca) como Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de Conjunto Histórico. Esta resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), responde al valor singular y relevante de este asentamiento amurallado medieval.

La administración autonómica ha considerado que Monleón constituye un "ejemplo excepcional" de villa fortificada, caracterizada por una traza urbana de origen medieval y una estructura estrechamente vinculada al territorio. El castillo de la localidad se alza como el hito histórico, arquitectónico y paisajístico que mejor resume los valores de esta área patrimonial, que se asienta sobre una colina en la confluencia de los ríos Alagón y Riofrío.

La incoación del expediente ha determinado la aplicación "provisional e inmediata" de las normas de protección previstas en la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. A partir de este momento, cualquier intervención que se pretenda realizar en el inmueble o en su entorno de protección deberá ser autorizada previamente por la Consejería competente.

El conjunto histórico destaca por su recinto amurallado de forma ovalada, que conserva tres de sus cuatro puertas originales: la Puerta de la Villa, la de Coria y la del Sol. En su interior, el caserío se organiza de forma compacta alrededor de la iglesia parroquial de Santa Isabel y el castillo, cuya torre del homenaje supera los 30 metros de altura y mantiene elementos defensivos como las escaraguaitas.

La resolución ha recordado que Monleón posee antecedentes que se remontan a la Segunda Edad del Hierro, aunque su relevancia histórica se consolidó en la Edad Media. Bajo el reinado de Alfonso IX, en 1199, se convirtió en cabeza de un alfoz y centro administrativo-militar, formando parte de la línea defensiva frente a los musulmanes como plaza fuerte.