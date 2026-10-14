Cultura invertirá 52,9 millones, más de 11 para bienes del patrimonio cultural, incluidos 4,9 para conservar BIC

VALLADOLID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte destinará más de 52,92 millones de euros a inversiones, lo que supone el 24,4 por ciento del total de su presupuesto y en las que destaca el impulso de los bienes del patrimonio cultural con un desembolso de más de 11 millones de euros, incluidos 4,9 para la protección y conservación de los declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

En concreto, de los más de 11 millones destinados a los bienes del patrimonio cultural, el departamento que dirige Alberto Díaz Pico dedicará 7.175.000 a actuaciones, una inversión que se distribuye en 3.935.278 euros en intervenciones generales en estos elementos y 4.925.000 en actuaciones de protección y conservación de los que están declarados BIC.

Esta partida se contempla entre las inversiones reales que se plantean en el proyecto de presupuestos de 2027, en el apartado de la Dirección General de Patrimonio Cultural, que gestionará 25,6 millones, el grueso de la Consejería, divididos en 25,4 millones para Patrimonio Cultural y 221.740 euros para Investigación y Desarrollo en Sectores.

En el apartado de Patrimonio Cultural, además de la inversión en actuaciones en bienes, destacan más de 3,9 millones que se destinarán a bienes integrantes del patrimonio de la Comunidad, si bien no se especifica si es para actuaciones.

También resaltan, 2,2 millones para actuaciones en la Ferrería de San Blas en el Museo la Siderurgia de Sabero (León), una zona donde también se financiarán actuaciones en el Grupo Minero Sucesiva con más de 2,7 millones.

En la provincia de León, también se verán beneficiadas las cuencas mineras del carbón, pues destinará 1 millón a su puesta en valor como patrimonio cultural, mientras las de Palencia también serán promocionadas con el mismo objetivo, con un desembolso de más de 1,2 millones de euros.

Asimismo, se contemplan 1,2 millones para actuaciones en templos parroquiales rurales; 1,1 millones para actuaciones en el Camino de Santiago en Burgos, León y Palencia, y 900.000 euros para actuaciones en la Vía de la Plata en León, Salamanca y Zamora.

A la Dirección de Políticas Culturales, la Consejería dedicará 8.042.000 euros. De esta manera, se dirigirán 1,7 millones de euros al programa de mejora de los centros culturales y 1,4 millones a la promoción de las artes y circuitos escénicos, en ambos casos en todas las provincias. Las conmemoraciones, también en las nueve provincias, acaparán, asimismo, 1,1 millones, mientras se destinarán 250.000 a actuaciones de promoción de la lengua.

10 MILLONES PARA TURISMO Y 5,4 PARA DEPORTES

La Consejería de Díaz Pico ha designado, por otra parte, 10.622.417 euros para la Dirección General de Turismo, un área en el que destacan la inversión de casi 3,3 millones de euros para actuaciones de cohesión de planes de sostenibilidad turística y 2 millones de euros para actuaciones de señalización turística de interés regional.

La Dirección General de Turismo también empleará 121.000 euros a la recuperación, en este área, de zonas afectadas por los incendios en las provincias de León, Segovia y Zamora.

El tercer ramo de esta Consejería, Deportes, contará en 2027 con 5.499.701 euros de inversión, destinada al fomento y el apoyo de esta actividad. De este modo, entre los proyectos se incluye el equipamiento de instalaciones en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Valladolid, con un coste de 4,3 millones.

En cuanto a intervenciones en instalaciones deportivas concretas, sobresale 208.100 euros para las obras de reposición en Campo Juventud, en Palencia, y 350.000 euros para Río Esgueva, en Valladolid.

Por otro lado, el servicio de Secretaria General de la Consejería se llevará 3,1 millones de euros para distintas inversiones, entre las que destaca más de medio millón para intervenir en el Monasterio de Nuestra Señora del Prado, ubicado en Valladolid y sede del departamento.