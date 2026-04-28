El Cupón Diario de la ONCE deja 35.000 euros en Palencia

PALENCIA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado en Palencia un premio de 35.000 euros, correspondientes al sorteo de ayer lunes 27 de abril, tal y como han informado desde la Organización Nacional de Ciegos.

La vendedora María Teresa Ladero García vendió el boleto premiado en su quiosco, ubicado en la Calle Mayor número 100 de la capital, según ha detallado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.