El cupón de la ONCE del 21 de julio estará destinado al Día de Fuentes Carrionas y la Montaña Palentina

Cupón de la ONCE dedicado al Día de Fuenetes Carrionas y la Montaña Palentina. - ONCE

PALENCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Día de Fuentes Carrionas y la Montaña Palentina protagoniza el cupón de la ONCE del próximo martes, 21 de julio del que se emitierán cinco millones de papeletas.

El Día de Fuentes Carrionas y La Montaña Palentina está declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Es una romería popular que se celebra en Puente Agudín.

Su primera edición tuvo lugar en 1972, y se ha consolidado como un encuentro que celebra las manifestaciones folclóricas de la provincia donde los bailes tradicionales, la música y las vestimentas típicas forman parte de esta fiesta que difunde las costumbres de la Montaña Palentina.

La gastronomía también está presente con la degustación de la caldereta o guiso del pastor, realizado a fuego lento, para los asistentes.

Además, esta fiesta ha ampliado sus actividades, incluyendo carreras de montaña, actividades para los más pequeños, visitas guiadas a la cercana cueva de Agudín, concursos y degustaciones de productos locales.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.