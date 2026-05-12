El Cupón de la ONCE deja 1,5 millones de su premio mayor en Ponferrada (León) - ONCE

LEÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Cupón de la ONCE ha dejado 1.500.000 euros de su premio mayor en Ponferrada (León) del boleto número 32927 serie 042 del sorteo del 9 de mayo.

El vendedor de la ONCE Carlos Escudero Ferredula ha sido quien ha repartido suerte en Ponferrada, según ha informado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El comprador de este cupón del sorteo 'Sueldazo Fin de Semana', por dos euros, ha obtenido un premio de 300.000 euro al contado más 5.000 euro al mes durante 20 años (Total 1.500.000 euro).

El Sueldazo Fin de semana de la ONCE, como las demás loterías responsables de la Organización, se pueden adquirir en la red de más de 20.000 vendedores y vendedoras (800 de ellos reparten ilusiones en Castilla y León), también a través de www.juegosonce.es. y en establecimientos autorizados.