El Cupón de la ONCE deja en Medina del Campo (Valladolid) 70.000 euros de su premio mayor. - ONCE

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 22 (EUROPA PRESS) El Cupón de la ONCE ha dejado en Medina del Campo (Valladolid) 70.000 euros de su premio mayor, según informan fuentes de la organización.

El vendedor de la ONCE César Pardo Domínguez es quien ha dado la suerte a Medina del Campo (Valladolid) con estos 70.000 euros al vender dos cupones del número 58580 del sorteo del 19 de agosto.

El cupón diario de la ONCE es el juego en el que por 2 euros se puede llegar a ganar un premio de 500.000 euro y 49 premios de 35.000 euro por sorteo si tu cupón coincide con el extraído en el sorteo que se celebra a diario.

El cupón diario de la ONCE, como las demás loterías responsables de la Organización, se pueden adquirir en la red de más de 20.000 vendedores y vendedoras (800 de ellos reparten ilusiones en Castilla y León), también a través de www.juegosonce.es. y en establecimientos autorizados.