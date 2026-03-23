El Cuponazo de la ONCE reparte 200.000 euros entre Valladolid y Salamanca

Asunción Valencia, una de las vendedoras de la ONCE que ha repartido un premio de 80.000 euros. - ONCE

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cuponazo de la ONCE ha repartido 120.000 euros en Valladolid, y dos premios de 40.000 euros cada uno en Salamanca, correspondientes al sorteo del viernes 20 de marzo.

Asunción Valencia Bajo es una de las centinelas de la ilusión que ha dado desde su quiosco, ubicado en la calle Dársena, 6 de Valladolid, un premio global de 80.000 euros--40.000 euros por cada uno de los cupones--, con la venta realizada a través de TPV, pertenecientes al sorteo del viernes 20 del presente mes de marzo, mientras que Javier Redondo Oñate ha dado un premio de 40.000 euros por otro cupón vendido en su quiosco, sito en la calle Torquemada de la capital de Pisuerga.

Salamanca capital también ha sido afortunada en el mismo sorteo del cuponazo del viernes, ya que el agente vendedor Felipe Urbán Marcos ha dado un premio de 40.000 euros y Ana Mª Martín Sánchez ha repartido otros 40.000 euros.