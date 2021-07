Igea reclama "más esfuerzo" al Gobierno para lograr más vacunas y achaca a un "error" la paralización en Burgos

VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha urgido al Gobierno central a que se ponga a trabajar para aumentar el suministro de vacunas en el conjunto del país y ha achado a un "error de planificación" la paralización de la vacunación en la zona de Aranda de Duero (Burgos).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno Igea ha defendido que el 64 por ciento de la población diana de la Comunidad está inmunizada, con lo que la Comunidad se sitúa como la tercera de España. No obstante, ha asegurado estar "severamente preocupado" por la disminución en el suminostro de dosis, algo que espera que "se solucione a la mayor brevedad" para cumplir con los objetivos de inmunización

"Nuestra principal preocupación es la de poder completar toda la campaña para cortar la pandemia, esperamos que el Gobierno pueda solucionar este problema con el suministro a la mayor brevedad para acabar con la campaña de vacunación", ha asegurado Igea.

En cuanto a la cancelación de algunas citas de vacunación en la provincia de Burgos, Igea ha asegurado que se ha tratado a un "error de programación" y ha garantizado que esta situación no se volverá a dar, ya que "no se convocará si no hay dosis

Igea ha lamentado la caída del ritmo en la llegada de vacunas, la situación actual es de un "ritmo lento" dada la caída a un tercio de las dosis.

En cuanto a la previsión para agosto el vicepresidente ha avanzado que se esperan unas cuantías similares a las de julio. "No quiero culpables, quiero dosis, es necesario que el Gobierno se esfuerce para conseguir que se incremente el ritmo", ha señalado, tras lo que ha pedido al delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, que también traslade esta petición.

