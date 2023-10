CyL acoge a 395 inmigrantes procedentes de Canarias en seis provincias

La estancia 15 días y un mes, salvo los que tengan acceso para solicitar la Protección Internacional



La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha informado que al delegado territorial de la ONG Accem, Daniel Duque, que en total son 395 inmigrantes los que han llegado a Castilla y León derivados de esa presión migratoria en Canarias.

La delegada del Gobierno ha explicado que el Hotel Palacio Balneario de las Salinas de Medina del Campo va a acoger a 250 inmigrantes procedentes de Canarias; 183 de esos ciudadanos llegaron el pasado martes mientras que el resto, 67, lo harán mañana.

A este grupo hay que añadir a otros 145 migrantes procedentes de Canarias que la ONG Accem ya se ha encargado de distribuir por varias provincias de Castilla y León.

En concreto, la distribución de estos migrantes en los últimos días ha sido la siguiente en algunas capitales: León (22) Ávila (25), Burgos (25), Valladolid (25), Salamanca (23) y Segovia (25). "Se trata de migrantes que ya han sido alojados por Accem y están recibiendo ya cuidados y atenciones", ha señalado Barcones.

Barcones ha indicado que las 395 plazas son las previstas en un primer momento para Castilla y León, si bien Accem puede habilitar más plazas en caso de ser necesario debido a la presión migratoria en Canarias.

La estancia de estos migrantes se prolongará por espacio de 15 días y un mes salvo para aquellos que, por la situación derivada en su país, puedan tener acceso a la solicitud de Protección Internacional. En ese caso se activarían los recursos que están estipulados en la legislación vigente y su estancia puede prolongarse por más tiempo.

Ha señalado que están capacitados para atender al número de migrantes que han llegado a Castilla y León ya que es un número inferior a la vivida con la guerra de Ucrania. Ha recordado que ya en 2006 se vivió una crisis similar.

"Hoy hemos escuchado reflexiones de lo más variopintas. Castilla y León es una tierra solidaria y no sería bueno oír hablar de enfermedades y otros aspectos que no voy a valorar. Sí diré que nuestro sistema de emergencia migratoria está muy tasado. Nadie sale a ningún punto del país sin haber pasado un triaje donde se garantiza que no hay ningún tipo de enfermedad infecciosa", ha aseverado Virginia Barcones, que ha añadido que no se puede relacionar emigración con inseguridad, una "falacia que desmontan los dato objetivos".

La delegada del Gobierno ha explicado que durante toda la jornada, a raíz de la crisis migratoria desatada durante las horas previas, ha estado en contacto con las consejerías de la Junta de Castilla y León, Servicios Sociales y Sanidad, para informar sobre la evolución de la llegada de migrantes. Igualmente ha hablado con el alcalde de Medina del Campo, el municipio de la Comunidad al que ha llegado un mayor número de migrantes.

La delegada del Gobierno ha expresado que estas derivaciones se hacen de "forma puntual, ordenada, segura y legal dentro del sistema de acogida". Se trata de repartir una parte de la carga de las llegadas a territorio nacional entre comunidades autónomas y, de esta forma, "colaborar de forma solidaria con Canarias en el momento de más llegadas del año".

El delegado territorial de la ONG Accem, Daniel Duque, ha indicado que son una ONG que llevan 30 años trabajando en labores de emergencia, una labor que realizan con el Gobierno central pero también con autonómicos y locales.

Duque ha pedido tranquilidad por esta llegada de migrantes ya que se trata de "personas". "Estas personas salen de sus países por motivos lícitos, bien para mejorar su vida o bien para solicitar protección internacional, un derecho reconocido", ha añadido al tiempo que ha solicitado tener cuidado con los términos que se utilizan para denominar a estas personas de las que se desconoce aún el número que tienen derecho a la protección internacional.

Alejandro Duque ha añadido que estos migrantes reciben una ayuda de emergencia básica inicial hasta que se ponen en contacto con familiares o conocidos que son quienes "realmente les acogen". "El programa es temporal, muy temporal. No vienen para mucho tiempo y colaboraremos para que estén en unas condiciones dignas", ha explicado.

En el caso de solicitar la Protección Internacional se abre un periodo de seis meses en la que el Gobierno estudia el caso. "La Protección Internacional no se regala", ha indicado Alejandro Duque.

