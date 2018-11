CyL afea el cierre de las térmicas donde no gobierna el PSOE

Publicado 15/11/2018 15:35:12 CET

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha afeado el cierre de las centrales térmicas en las comunidades autónomas en las que no gobierna el PSOE, entre ellas la castellanoleonesa, y se ha preguntado en tono irónico si unas centrales contaminan "y otras no".

"Si contaminan, contaminan todas, y si no contaminan, no contamina ninguna", ha advertido Marcos que ha cuestionado que se exijan inversiones a las eléctricas en unas plantas sin pedir lo mismo en todas las térmicas de todas las comunidades autónomas. "No lo entendemos pero nadie nos ha dado una explicación", ha lamentado Marcos que ha asegurado que la Junta exigirá que se revierta la decisión pero "con pocas esperanzas" ante los "caprichos" y la "falta de justificación" del Gobierno.

De este modo se ha pronunciado la portavoz a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el Gobierno central haya confirmado que las centrales térmicas que alargarán su vida más allá de 2020 son las de As Pontes (A Coruña) y Litoral (Almería), ambas propiedad de Endesa; Los Barrios (Cádiz) -de Viesgo-, y Aboño y Soto de Ribera, las dos en Asturias y propiedad de EDP España, ninguna de ellas por lo tanto en Castilla y León, con fecha de cierre por lo tanto en junio de 2020.

Marcos ha apuntado a la "persecución" y a la "aniquilación" del sector minero por parte del PSOE y "sin mucha justificación" para advertir a este respecto de que si se deja la puerta abierta a las empresas para que cierren estas optan por clausurar sus centros de producción.

"Si el Gobierno abre la puerta a que cierren las empresas qué van a hacer las empresas, utilizar la puerta y cerrar", ha ironizado la portavoz que ha acusado al Gobierno de poner la "alfombra roja" a las eléctricas al mismo tiempo que regula en contra de otros sectores, como la automoción. "Cerraremos el país", ha sentenciado Marcos.

"El Partido Socialista ha decretado el fin de las térmicas, ha decretado el fin de las zonas mineras y el cierre de la actividad económica en buena parte del territorio", ha resumido la portavoz de la Junta que ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por haber "enterrado" la minería de Castilla y León sin alternativas y sin dar explicaciones "a nadie" mientras se ponía el casco y bajaba a la mina.

"¿Dónde están las industrias que suplen ese empleo? ¿Se han construido ya las fábricas?", se ha preguntado Marcos a modo de ejemplo para atacar al Gobierno de la nación por no haber trasladado a la Junta el Decreto sobre Transición fruto de un "capricho" que redundará en "problemas muy serios".