CyL apuesta por la media veda de codorniz y tórtola con medidas de caza compatibles con su gestión y conservación

Archivo - Codorniz - FRC - Archivo

VALLADOLID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha sometido a informe la Orden por la que se establecen medidas de protección para las especies cinegéticas durante la celebración de la reunión de la Comisión de Caza del Consejo Regional de Medio Ambiente. El texto responde a las demandas de la Comisión Europea para mantener la caza de la codorniz y de la tórtola europea.

En el caso de la codorniz, la Junta de Castilla y León y la Federación de Caza de la comunidad han arbitrado medidas acordes con el planteamiento del Ejecutivo comunitario. De esta forma, la caza de esta especie durante la temporada 2026-2027 sólo se ha podido llevar a cabo durante los días de media veda -martes, jueves, sábados y domingos entre el 15 de agosto y el 20 de septiembre de 2026-, con un cupo diario de 20 piezas por cazador.

Para trasladar la información actualizada de las capturas a la Comisión Europea antes del 15 de octubre, los titulares de los cotos se han comprometido a establecer un sistema de control efectivo. Este seguimiento se ha dispuesto mediante una ficha de control de capturas diarias o a través de la herramienta de registro telemático CAPTURCYL.

Respecto a la tórtola europea, se ha autorizado la caza en 682 cotos de la comunidad. La actividad se ha acondicionado a un límite de seis piezas al día por cazador y a la comunicación de capturas, con el fin de no superar el cupo asignado de 15.309 ejemplares para este año.

Asimismo, la normativa ha fijado un número máximo de piezas a cobrar por cazador y día para otras especies migratorias en los terrenos cinegéticos que contemplen su caza: cuatro para la avefría común, tres para ambas agachadizas de forma conjunta, tres para la becada y dos para el silbón europeo.

Por último, la Administración ha habilitado un nuevo plazo para que los cotos interesados se adhieran al mecanismo de gestión adaptativa exigido por la Comisión Europea.