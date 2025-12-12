CyL atiende el 97,4% de las solicitudes de ayuda para fomentar las razas puras a través de una línea de 1,8 millones

Un momento de la visita a la explotación ganadero. - JCYL

ÁVILA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha atendido el 97,4 por ciento de las solicitudes de ayuda para el fomento de las razas puras de la Comunidad en su convocatoria de 2025, con una línea dotada con 1,8 millones.

Así, lo ha avanzado el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Rubén Serrano, durante su visita a una explotación de bovino de la raza Avileña en la localidad abulense de Cardeñosa.

Esta línea de subvención, financiada íntegramente con fondos propios y puesta en marcha en el ejercicio 2018 con carácter anual para promocionar el mantenimiento de las 16 razas autóctonas oficiales de la Comunidad, ha contado con un total de 700 beneficiarios. La provincia de Ávila ha sido la que más beneficiarios (191) y cuantía (531.704 euros) registra.

Durante esta legislatura, el Gobierno autonómico ha mantenido esta línea de apoyo a la ganadería con 6,41 millones de euros en ayudas a 2.622 beneficiarios, con cuantías que oscilan entre los 18 euros por animal inscrito del ganado aviar (Gallina Castellana Negra, Indio de León, y Pardo de León), los 240 euros por Unidad de Ganado Mayor (UGM) de las razas Castellana y Churra de ganado ovino y los 360 euros por UGM del resto, señala la Junta a través de un comunicado.