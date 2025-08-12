CyL aumentará en 441 millones el gasto por intereses de su deuda hasta 2028, la quinta con mayor variación

MADRID/VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha previsto que Castilla y León será la quinta comunidad autónoma que experimentará una mayor variación en el gasto en intereses de la deuda pública durante los próximos años, con lo que pagará un incremento de 441 millones entre 2022 y 2028.

En concreto, en Castilla y León la variación de los intereses por deuda sufrirán un incremento del 254 por ciento, al pasar de 174 millones en 2022 a una previsión de 615 en 2028. Un incremento progresivo durante los años 2023 con 377 millones de pago de intereses en la Comunidad; 2024 con 426 millones; 2025 con una previsión de 446 y 2027 con 540.

Así se recoge en la nota publicada este martes por Fedea y que ha sido elaborada por los economistas del 'think tank' Manuel Díaz y Carmen Marín, en la que se ofrece una previsión del gasto en intereses de las comunidades autónomas durante los próximos años.

Según estos datos, Cataluña tendrá una variación de 1.793 millones de euros en el gasto de intereses de la deuda pública en términos absolutos durante el período entre 2022 y 2028, lo que supone un incremento del 174 por ciento, mientras que el de la Comunidad Valenciana asciende a 1.565 millones, un 433 por ciento.

Le siguen en términos absolutos Andalucía (977 millones de euros y un 257 por ciento); Madrid (824 millones y un 108 por ciento) y Castilla y León (441 millones) con un incremento del 254 por ciento.

A estas cinco primeras les siguen Galicia (408 millones), Castilla-La Mancha (398 millones); Murcia (330 millones), País Vasco (261 millones); Canarias (250 millones); Baleares (237 millones); Aragón (236 millones); Asturias (169 millones); Extremadura (153 millones); Cantabria (56 millones); Navarra (45 millones) y La Rioja (37 millones).