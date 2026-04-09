CyL avanza en la tramitación del convenio para bonificar un 25% los tramos de autobús entre Ávila y Madrid

Los consejeros de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, y de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo, antes de participar en una reunión de trabajo - JCYL

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta y la Comunidad de Madrid han celebrado una reunión de trabajo para avanzar en el convenio de transporte por autobús para aplicar el nuevo título multiviaje bonificado en un 25 por ciento en la provincia de Ávila que conecta el Valle del Tiétar y el Alberche con la capital madrileña, actualmente en fase de tramitación administrativa.

Durante el encuentro los consejeros de Movilidad y Transformación Digital de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, y de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo, han abordado los últimos detalles del acuerdo, que contempla la bonificación de los viajes para los usuarios habituales de esta línea gestionados por del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, una medida "especialmente relevante" para los vecinos que se desplazan diariamente por motivos laborales, educativos o sanitarios.

El convenio se encuentra en su fase final de tramitación, a falta de completar los procedimientos administrativos necesarios para su aprobación definitiva por parte de ambas comunidades, según ha detallado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En este sentido, los consejeros han destacado la voluntad compartida de agilizar los plazos para que las bonificaciones puedan entrar en vigor lo antes posible.

Asimismo, se ha subrayado la importancia de este acuerdo para mejorar la accesibilidad y aliviar el coste del transporte público en el Valle del Tiétar, reforzando así la cohesión territorial entre ambas comunidades autónomas.

La Administración autonómica prevé aplicar una bonificación del 25 por ciento en el precio de estos títulos, que será financiada por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital con un importe máximo de 1.230.000 euros entre 2026 y 2030. Asimismo, el Gobierno autonómico asumirá los costes de desarrollo tecnológico de los nuevos títulos, estimados en 21.000 euros.

El acuerdo contempla la creación de un título multiviaje de diez viajes (diez viajes CyL) aplicable a los trayectos incluidos en el anexo del convenio. Estos títulos serán emitidos, fabricados y comercializados por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

Ambas administraciones se han comprometido a seguir trabajando de forma coordinada para culminar el proceso y ofrecer una solución eficaz a las necesidades de movilidad de los ciudadanos abulenses de la zona del Tiétar y Alberche.