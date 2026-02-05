CyL cifra en 1.200 millones el importe máximo de endeudamiento en 2026, misma cifra que el año pasado

VALLADOLID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Economía y Hacienda ha informado al Consejo de Gobierno sobre el acuerdo relativo al endeudamiento máximo a corto plazo a formalizar por la Comunidad en 2026 que ha fijado en un importe de 1.200 millones de euros, igual que en el año 2025.

La Junta establece esta cantidad, sin perjuicio de restricción de que el saldo vivo de la Deuda del Tesoro no supere a 31 de diciembre el diez por ciento del total de las operaciones corrientes consignadas en el estado de ingresos de los Presupuestos Generales de la Comunidad, según informa en un comunicado.

Asimismo, en cuanto a las operaciones de endeudamiento a largo plazo el volumen máximo que la Comunidad puede formalizar en 2026 queda establecido en 1.545 millones de euros. Atendiendo a la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, este importe viene determinado principalmente por la cuantía de los reembolsos correspondientes a este ejercicio (deuda de reposición, 1.483 millones de euros) y a la anualidad asociada a la devolución de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009 (73,8 millones de euros), detalla la Consejería a través de un comunicado.