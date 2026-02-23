CyL eliminará de su normativa el término 'ATS' tras la gestión del Consejo General de Enfermería

VALLADOLID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha obtenido el compromiso del consejero de Presidencia de la Junta para "revisar la normativa vigente y adaptar la terminología oficial a la realidad académica y profesional actual de la enfermería", con el objetivo de "desterrar definitivamente" el término 'Ayudante Técnico Sanitario (ATS)' de la legislación y de cualquier documento administrativo en la autonomía.

El CGE, con el apoyo del Consejo Autonómico de Castilla y León, trasladó formalmente a la Junta su preocupación tras detectar que, en la Resolución de 21 de agosto de 2025, relativa al proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Titulados Universitarios de Primer Ciclo Escala Sanitaria (ATS/DUE de Empresa), se seguía empleando una denominación - la de 'ATS'- "extinguida hace décadas".

En su respuesta oficial, la Consejería de la Presidencia ha reconocido la "procedencia" de la petición del Consejo General de Enfermería y ha trasladado que se adoptarán las "actuaciones oportunas para adecuar la terminología en las disposiciones administrativas y evitar nuevas referencias a categorías profesionales inexistentes".

"Es compromiso de esta Administración dotar a Función Pública de una nueva ley que, entre otras cuestiones, actualice y adapte la legislación al contexto y a la normativa actuales desde un punto de visto conceptual y terminológico", señala en la misiva la Junta.

De hecho, sostiene que ya han iniciado los trabajos para ello, y confían en que concluyan "con un texto legal moderno, adaptado a las necesidades actuales y dotado de una terminología plenamente actualizada".

El Consejo General de Enfermería considera, a través de un comunicado, que la eliminación del término ATS no es solo una cuestión semántica, "sino de rigor legal y respeto institucional hacia una profesión universitaria con casi cinco décadas de evolución normativa".

No en vano, esta figura, la del Ayudante Técnico Sanitario, desapareció jurídicamente con el Real Decreto 2128/1977, que transformó las escuelas de ATS en Escuelas Universitarias de Enfermería.

"Valoramos el empeño del Consejo General de Enfermería y la buena disposición de la Consejería de Presidencia. Era imprescindible borrar para siempre las siglas de ATS al tratarse de un término arcaico, una denominación que oficialmente ha dejado de existir y que a partir de ahora reflejará en nuestra región la realidad académica y profesional de las más de 18.500 enfermeras y enfermeros de Castilla y León", ha precisado el presidente del consejo de enfermería de Castilla y León, Enrique Ruíz.

Para el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, las enfermeras españolas "no pueden seguir vinculadas en documentos oficiales a una titulación de antes de la Constitución de 1978". "La administración ha reconocido el problema y ahora debemos culminarlo con la actualización normativa definitiva. Al fin y al cabo, se trata de una cuestión de respeto institucional hacia una profesión universitaria que ha evolucionado académica, científica y competencialmente desde hace décadas", ha señalado.