CyL enviará al Gobierno un requerimiento previo a la vía judicial para reclamar 315 millones de la liquidación de 2023

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves a la Consejería de Economía y Hacienda a enviar un requerimiento previo a un procedimiento judicial con el fin de instar al Gobierno central a que cuantifique la liquidación del sistema de financiación autonómica correspondiente a 2023 y que, según los datos aportados por el Gobierno autonómico, ascendería a 315 millones de euros.

En concreto, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha detallado esta autorización, aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno, está basada en "el principio de lealtad institucional". "Formularemos este requerimiento que es previo a la vía judicial que presentaremos en su caso, con el objetivo de garantizar para la Comunidad los fondos que nos corresponden", ha señalado el consejero.

Fernández Carriedo ha defendido que dicho principio implica que "la Administración que regula y establece criterios debe ser la que asuma los gastos derivados". "Se trata de huir de aquel principio del 'yo invito y tú pagas', que las comunidades autónomas sufrimos con frecuencia cuando regulaciones de ámbito nacional acaban generando costes autonómicos sin compensación alguna", ha añadido.

De este modo, el consejero ha explicado que la liquidación del sistema de financiación se produce siempre con dos años de diferencia, por lo que "es ahora, en 2025, cuando procede esta reclamación a los efectos previos de la vía judicial". No obstante, ha expresado su confianza en alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo central antes de tener que acudir a los tribunales.

"Esperamos no tener que llegar a la vía judicial y que se garantice este principio básico de que quien regula paga, huyendo, en definitiva, del principio de 'yo invito y tú pagas'", ha insistido Fernández Carriedo.