CyL expone su "novedoso" programa de Extensión Agraria Digital en la feria Expo Agritech 4.0 de Málaga

La Junta presenta su programa de Extensión Agraria Digital en Expo Agritech 4.0 como herramienta para conectar las nuevas tecnologías con los profesionales del sector - JCYL

VALLADOLID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha expuesto su "novedoso" programa de Extensión Agraria Digital en el marco de la feria Expo Agritech 4.0 como herramienta para conectar las nuevas tecnologías con los profesionales del sector agrario.

Esta cita, celebrada en Málaga durante esta semana, se ha convertido en una de las ferias tecnológicas de referencia para el campo a nivel nacional y desde su organización se ha considerado la propuesta de Castilla y León lo "suficientemente interesante" como para formar parte del Foro de las Regiones Agrícolas Innovadoras, según ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En concreto, la Administración autonómica ha expuesto su estrategia de integración de la digitalización agraria, alineada con la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente RIS3, radicada en el trabajo de I+D+i del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León -ITACyL- y con Extensión Agraria Digital como elemento dinamizador y de interacción.

A este respecto, la Junta ha señalado que la llegada al campo de nuevas tecnologías y de la digitalización abre "enormes oportunidades", pero también plantea desafíos en inversión, formación y apoyo a los agricultores.

Precisamente en ese punto es donde entra en juego el programa Extensión Agraria Digital, que lleva al terreno de lo digital la transferencia de conocimiento protagonizada por los históricos Servicios de Extensión Agraria, y se ha convertido, a pesar de su corta andadura, en una "fórmula de éxito" para conectar directamente las últimas innovaciones tecnológicas que existen en el sector agrícola y ganadero con las personas que trabajan en él, para que estos puedan conocer los beneficios de su aplicación.

Durante el debate, además de compartir esta estrategia de digitalización para garantizar que nadie quede atrás en el proceso, también se han puesto sobre la mesa las líneas de ayudas destinadas a impulsar el relevo generacional y la adquisición de tecnologías digitales, y la limitación que supone la falta de conectividad en el medio rural.

Asimismo, se ha indicado la necesidad, por un lado, de abordar el uso de datos agrícolas para sacarles el máximo provecho posible; y, por otro, de impulsar acciones de divulgación y formación en digitalización como vehículos para el incremento de la cultura digital en el mundo agrario, destacando, entre ellos, la decidida apuesta por la Formación Profesional Agraria.