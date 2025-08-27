CyL extiende ayudas para estudios postobligatorios a familias monoparentales con una deducción de 500 euros

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha extendido a las familias monoparentales las ayudas para estudios postobligatorios, además de establecer una convocatoria específica para las enseñanzas artísticas superiores, según publica el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) en su edición de hoy.

En concreto, la Junta ha abierto la convocatoria de ayudas dirigidas a estudiantes que quieren proseguir su formación tras la educación obligatoria y que se encuentran en una situación socioeconómica menos favorable. Así, pueden optar a la convocatoria los alumnos de Bachillerato, Formación Profesional o determinadas enseñanzas de Régimen Especial, que no puedan acceder a la ayuda del Ministerio de Educación y Formación Profesional para los mismos estudios durante el curso 2025-2026.

De hecho, para llegar a más alumnado, el departamento que dirige Rocío Lucas ha introducido como novedad una deducción de 500 euros a familias monoparentales.

Por otro lado, desde la Consejería destacan que se continúa manteniendo la "especial protección" a los colectivos más sensibles: familias numerosas -diferenciando entre las de categoría general y especial-, personas con discapacidad, alumnos matriculados en centros rurales o aquellos perceptores de una pensión de orfandad absoluta.

En esta convocatoria continúan las tres modalidades de ayuda: una variable -en función del umbral máximo de renta familiar establecido, cuyo importe oscila entre los 200 y los 450 euros-, otra fija ligada a la residencia -cuyo concepto ascenderá a 1.600 euros- y otra ayuda fija -ligada a la excelencia en función del rendimiento académico, oscilando la cuantía desde 50 a 125 euros-.

DATOS CLAVE

Las solicitudes se podrán cumplimentar a través de la aplicación informática del Portal de Educación y se podrán presentar desde el 28 de agosto al 15 de octubre de 2025 -ambos inclusive-, tanto de manera presencial en las oficinas de registro, como de forma electrónica en el Registro Electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

La resolución de la convocatoria de estas ayudas para el curso 2024-2025 supuso la concesión de 2.050 ayudas concedidas para 1.638 beneficiarios por un importe de 900.000 euros. Por niveles educativos, las ayudas de FP suponen un 32 por ciento, los de Bachillerato un 48 y los de Enseñanzas Artísticas un 19 por ciento.

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

Asimismo, la Consejería de Educación ha previsto una nueva convocatoria para el alumnado que curse enseñanzas artísticas superiores en Castilla y León, ya que estos estudios se han de equiparar a efectos de becas con las enseñanzas universitarias.

En total, para el curso 2025-2026, la Junta ha destinado un presupuesto de 1.000.000 euros, 100.000 más que el curso anterior, tanto para las ayudas para estudios postobligatorios como para las ayudas para cursar enseñanzas artísticas superiores.