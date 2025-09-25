CyL "flexibiliza" la Ley de Comercio para autorizar la apertura en festivo y evitar encadenar tres días de cierre

Archivo - Una persona compra en una frutería. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALLADOLID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves "flexibilizar" la Ley de Comercio a través de la modificación del decreto que la desarrolla para autorizar la apertura en festivas y evitar así que los comercios encadenen tres días de cierre consecutivos.

Así lo ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo, donde ha insistido en que la principal novedad de esta modificación es la "flexibilización" de la apertura comercial en domingos y festivos para evitar que los establecimientos permanezcan cerrados durante tres días consecutivos.

Esta adaptación normativa permitirá autorizar de forma excepcional la apertura en otro festivo distinto al fijado en el calendario general cuando, como consecuencia de una festividad local, se acumulen tres o más días de cierre continuado, o dos si uno de ellos es sábado. En este último caso se priorizará la apertura en sábado, dado que ofrece una mayor capacidad de atracción comercial.

Asimismo, se permitirá la apertura dominical en municipios con tradición comercial histórica, como aquellos con ferias de larga trayectoria, con carácter voluntario para los establecimientos y compensada con el cierre de un día laborable.

La norma actualiza además la definición de tiendas de conveniencia, que deberán tener una superficie igual o inferior a 500 metros cuadrados, apertura mínima de 18 horas al día y una oferta alimentaria que no podrá superar el 50 por ciento del surtido ni ocupar más del 55 por ciento del espacio de venta. Estos establecimientos dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos.