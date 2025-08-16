CyL, sobre los fuegos: "Son incendios fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo"

Vista de las dos cabezas del fuego en Herradón de Pinares, a 16 de agosto de 2025, en Ojos-Albos, Ávila, Castilla y León (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press

VALLADOLID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha explicado que los fuegos que se están registrando en la comunidad estos días "son incendios fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo".

Estos incendios preocupan por su simultaneidad, extrema intensidad y vientos erráticos que hacen imposible predecir su comportamiento y dirección, ponen en peligro constantemente a los medios intervinientes y obligan, en ocasiones, a retirarse a los equipos de extinción a lugar seguro para establecer nuevas estrategias.

"Son incendios fuera de la capacidad de extinción de cualquier operativo", ha reiterado la Consejería.

El jefe de jornada en el centro autonómico de mando, Juan Espinosa, ha ejemplificado la situación con un vídeo del incendio en Canalejas, que sirve para explicar también lo que ha sucedido en Yeres, Llamas de la Cabrera, Porto, Molezuelas de la Carballeda, Herradón o Cipérez (San Cristóbal de los Mochuelos), entre otros

En todo caso, se insiste en que la prioridad sigue siendo las personas, las poblaciones y el monte, "en este orden".