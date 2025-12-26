CyL implanta en 2026 un programa de formación para empleados públicos de prevención y extinción de incendios forestales

Archivo - Varios bomberos trabajan en un incendio forestal - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha en 2026 un programa de formación específica dirigido a los empleados públicos que desempeñan funciones relacionadas con la prevención y extinción de incendios forestales, según ha anunciado este viernes la Consejería de la Presidencia con motivo de la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad del Plan de Formación y Aprendizaje de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP) para el próximo año.

El nuevo área de formación ha sido diseñada por la ECLAP en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y con el Centro para la Defensa Contra el Fuego de León. Esta formación estará orientada a la actualización "continua" de los profesionales, incorporando contenidos sobre el uso de herramientas tecnológicas y sistemas de información geográfica "esenciales para el desempeño del operativo", según ha destacado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

"Esta formación viene a reforzar y actualizar el excelente trabajo que realizan los profesionales, incorporando nuevas herramientas y conocimientos que les ayuden en su labor diaria frente a los incendios forestales", ha subrayado González Gago, quien ha defendido la importancia de la formación continua para garantizar "un servicio público eficiente e innovador al servicio de la sociedad".