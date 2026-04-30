CyL lidera el incremento nacional de víctimas de violencia de género con un 14,6%, hasta las 2.155

Archivo - Teléfono 016 para las víctimas de violencia de género - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León lideró el incremento de mujeres víctimas de violencia de género con medidas cautelares u órdenes de protección en 2025 con un 14,6 por ciento hasta las 2.155 en 2025, 276 más que el año anterior, muy por encima de la segunda autonomía, el Principado de Asturias (6,25 por ciento) y de la media nacional, que apunta un descenso de 3,8 puntos, según los últimos datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y recogidos por Europa Press.

Además, presentó una tasa de 1,9 víctimas por cada mil mujeres, lo que supone cuatro décimas por encima de la media nacional que fue de 1,5. En cabeza se situó Melilla, con 4,8, por delante de Ceuta y La Rioja, ambas con 2,6, y de Murcia (2,4). Por debajo de la media nacional se situaron Navarra (1,2), Galicia (1), Madrid (0,9) y País Vasco y Cataluña, las dos con un 0,7.

Por rangos de edad, el mayor número de víctimas de violencia machista tenían entre 25 y 44 años (1.227, 132 más que el año anterior), seguido de las que tenían entre 45 y 64 años (533, 22 más que en 2024). Las víctimas de entre 18 y 24 años aumentaron en 24 personas hasta las 269, y las de más de 65 en 24 personas, hasta las 73. Por último, en el 2025 hubo 24 víctimas más menor de 18 años en comparación al año anterior, hasta las 53 mujeres.

De las 2.155 víctimas, más de un 20 por ciento (459) eran cónyuges, pareja de hecho (437) y exnovias (416). Además, 380 eran exparejas de hecho; 352 tenían una relación de noviazgo; 92 eran excónyuges y 19 se encontraban en proceso de separación. Del total de agresores denunciados (2.141), más de la mitad (1.314) eran españoles.

Además, la estadística recoge que del total de infracciones penales dictadas al denunciante (2.783), la mayoría (1.451) son lesiones; seguidas de 584 por torturas e integridad moral; 325 por quebrantamiento de condena y 272 por amenazas. Además, durante el año 2025 se produjo un homicidio, 22 agresiones sexuales y 75 coacciones.

En cuanto al número de condenados en sentencia firme por violencia machista el número ascendió hasta los 1.435, 42 más que el año anterior, de los cuales más de la mitad --804-- tenían entre 25 y 44 años y había cinco menores entre ellos.

La estadística publicada este jueves por el INE recoge igualmente datos de víctimas y denuncias por violencia doméstica. En este caso, dichos delitos aumentaron en Castilla y León un 4,1 por ciento hasta las 561 víctimas, entre las cuales 348 eran mujeres y 213 hombres.

En la mayoría de casos (228) la persona denunciada es el padre o la madre y en 112 son hijos o hijas, mientras que 170 son otros parientes.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.