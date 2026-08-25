CyL no acudirá a la Sectorial de Infancia, pide la expulsión de migrantes y avisa de una capacidad de acogida "superada"

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán durante su visita al Centro de Menores Zambrana. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha adelantado que el Ejecutivo autonómico no acudirá a la Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se va a abordar la ayuda para la atención de la infancia migrante en Ceuta, ha pedido al Gobierno la expulsión de migrantes y ha avisado de una capacidad de acogida "superada" en la Comunidad.

Pollán, que ha visitado este martes el Centro de Menores Zambrana en la capital vallisoletana, ha criticado la "incapacidad" del Gobierno de gestionar desde hace un mes la situación en Ceuta y ha pedido cumplir con la Ley de Extranjería, con todos los procedimientos individuales y devolverles con sus familias o con la institución tutelar marroquí que le corresponda hacerse cargo de ellos.

El vicepresidente primero de la Junta ha señalado que ya han trasladado por carta a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la postura de Castilla y León y que no acudirán a la Sectorial porque considera el que tiene que cumplir es el Gobierno central, que es el que tiene las competencias en materia de extranjería y que tiene que cumplir el artículo 35 de la Ley y todos los procedimientos que establece el texto legislativo.

"Lo que no pueden es estar preparando el reparto de todos esos inmigrantes ilegales cuando ellos no cumplen previamente con el proceso que tienen que realizar en función de esa ley", ha afirmado Carlos Pollán, quien ha recordado que la capacidad de acogida en Castilla y León actualmente está "superada", por lo que es "imposible" acoger la cantidad de migrantes que propone el Gobierno. "Yo lo he reiterado desde el primer día y lo sigo reiterando, es absolutamente imposible", ha insistido.

En cuanto a la situación general en Ceuta y el envío de vacunas que ha previsto el Gobierno, el vicepresidente primero de la Junta ha incidido en que la sanidad de Ceuta depende directamente del Ejecutivo central.

Sin embargo, considera que no ha sido capaz de gestionar desde hace un mes la situación y ha criticado que a los dos días de la "invasión migratoria" el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dijera que era "otro problema que había solucionado Pedro Sánchez" y todos los ministros supuestamente "tenían solucionado el tema", pero "no han sido capaces ni de solucionar la sanidad, que es competencia suya".