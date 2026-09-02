CyL ordena el pago de 1,8 millones a 339 agricultores y ganaderos afectados por los incendios

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha ordenado hoy el pago de 1.864.500 euros en las cuentas de 339 agricultores, ganaderos y apicultores profesionales afectados por los incendios de este verano en las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora.

Cada beneficiario recibe una ayuda inicial de 5.500 euros por explotación, una vez completada la tramitación administrativa de las ayudas ya concedidas y autorizada la correspondiente orden de pago. La Consejería ha dado "prioridad" a la resolución de este expediente con el fin de que los fondos "lleguen a los afectados en el menor plazo posible", detalla el departamento autonómico a través de un comunicado.

Los 5.500 euros constituyen un primer apoyo económico y podrán incrementarse hasta un máximo de 25.000 euros por explotación, en función de la valoración definitiva de los daños sufridos. Estas ayudas forman parte del primer paquete de medidas incluido en el programa de recuperación para las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2026, recuerda la Administración autonómica.

Con este primer pago, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ejecuta la primera fase del programa de ayudas previsto para los profesionales afectados por los incendios forestales del verano de 2026. Paralelamente, continuará la valoración de daños con el fin de concretar, cuando proceda, las medidas complementarias necesarias para favorecer la recuperación de las explotaciones afectadas.