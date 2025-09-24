CyL participa en el foro nacional de centros 112 donde se analiza la implantación de nuevas tecnologías en emergencias

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, Irene Cortés Calvo, junto con los responsables del Servicio de Emergencias 112 de la Comunidad, han participado este martes y miércoles en el foro técnico nacional, celebrado en Melilla, para abordar temas como la incorporación de la inteligencia artificial en la gestión de emergencias, la armonización de protocolos o la revisión del sistema ES-Alert.

En este encuentro, los responsables de los servicios de emergencia han analizado las posibilidades que ofrecen las nuevas redes de comunicación 5G, que permitirán no sólo contactar con el servicio mediante voz, como hasta ahora, sino también enviar imágenes, datos y mensajes instantáneos en tiempo real.

Según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press, esta evolución tiene como objetivo que el servicio pueda ofrecer una respuesta "más rápida y precisa" ante cualquier incidente.

Asimismo, el foro también ha dedicado espacio a cuestiones como la accesibilidad del sistema para personas con discapacidad o la progresiva implantación de la Inteligencia Artificial en apoyo a los gestores de llamadas.

El uso de esta tecnología permitirá eliminar tareas rutinarias, optimizar los procesos de clasificación de incidentes o traducir automáticamente llamadas en diferentes idiomas para facilitar que los profesionales se centren en la atención directa a la ciudadanía.

Otro de los temas en debate es la armonización de protocolos de actuación en los centros de toda España, con el fin de garantizar una respuesta uniforme ante emergencias en cualquier punto del país.

A su vez, se ha revisado la utilización del sistema ES-Alert, también denominado '112 inverso', que permite enviar mensajes masivos a la población desde los centros de emergencias para alertar de situaciones en curso o difundir indicaciones de las autoridades en escenarios de crisis.