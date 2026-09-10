CyL pide al Gobierno "reflexión" sobre el modelo de financiación y reclama apoyos para que no se apruebe en el Congreso

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reclamado al Gobierno que "reflexione" sobre su propuesta de financiación autonómica y ha incidido en que no debería presentarla ante el Congreso, al tiempo que ha defendido que, si finalmente lo hace, se logren los apoyos parlamentarios necesarios para impedir su aprobación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha señalado que todas las comunidades autónomas presentaron alegaciones al texto y ha criticado que el Ejecutivo central no haya aceptado ninguna de ellas.

En este sentido, ha sostenido que el modelo mantiene las mismas cantidades y distribución que las acordadas con el líder de ERC, Oriol Junqueras, pese a las objeciones planteadas por las comunidades.

El portavoz de la Junta ha considerado que el hecho de que el modelo cuente con la oposición de la mayoría de las comunidades autónomas y únicamente con el respaldo de dos debería llevar al Ejecutivo central a "intentar partir de cero, renunciar a ello y sentarse a negociar".

"Esto tendría que llamar a la reflexión del Gobierno", ha afirmado, para después señalar que, a partir de ahora, corresponde "insistir en que el Gobierno no presente este documento ante el Congreso" y, si finalmente lo presenta, "lograr los apoyos suficientes para que no se apruebe".

En este punto, ha defendido que los parlamentarios nacionales deberían anteponer los intereses de sus respectivas comunidades autónomas y ha señalado que es "buena ocasión" para que los partidos den instrucciones a sus parlamentarios para que se opongan al modelo durante su tramitación.

Asimismo, ante la posibilidad de buscar un acuerdo entre los principales partidos de Castilla y León para defender una posición común, Carriedo ha cuestionado que el Gobierno vaya a aceptar propuestas que no cuenten con el respaldo de Junqueras y ha criticado la posición del Ejecutivo central.

El consejero ha sostenido que "prácticamente el 90 por ciento del territorio de España y casi el 90 por ciento de la población dice no a ese modelo" y ha reprochado al Gobierno que mantenga su propuesta pese al rechazo de la mayoría de las comunidades.