CyL pone en valor el legado de Miguel de la Quadra-Salcedo y la Ruta Quetzal como vínculo entre España y América

El director general de Turismo, Ignacio Sicilia, participa en el Museo de la Evolución Humana de Burgos en una charla homenaje a Miguel de la Quadra-Salcedo con su hija, Sol de la Quadra-Salcedo, como protagonista - JCYL

VALLADOLID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Turismo de la Junta, Ignacio Sicilia, ha puesto en valor el legado del aventurero y divulgador Miguel de la Quadra-Salcedo, así como el legado de la Ruta Quetzal, que durante décadas creó una comunidad de jóvenes de ambos lados del Atlántico "unida por la lengua, la cultura, la historia y el espíritu de aventura".

Lo ha hecho durante su participación en el Museo de la Evolución Humana de Burgos en un encuentro homenaje a Miguel de la Quadra-Salcedo, protagonizado por su hija, Sol de la Quadra-Salcedo.

Durante el acto, Sicilia ha recordado que el propio Miguel de la Quadra-Salcedo definía como "semilla" de la expedición el mestizaje cultural de años entre América y España.

Asimismo, el director general ha destacado la dimensión cultural e histórica de este legado y la importancia de preservar los vínculos que unen a España con Hispanoamérica.

Sicilia ha señalado que la Hispanidad "permitió los primeros derechos humanos y el primer germen del Derecho internacional" y ha reivindicado el patrimonio cultural y humanístico compartido construido a lo largo de los siglos.

En este marco, ha subrayado la necesidad de difundir este legado desde el conocimiento y la verdad científica, y ha puesto como ejemplo la labor de Miguel de la Quadra-Salcedo, "que hizo de la divulgación y de la aventura una herramienta para acercar a varias generaciones la historia y la cultura común entre España y América".