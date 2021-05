CyL recomienda vacunarse con AstraZeneca a los menores de 60 que les toca la segunda dosis

Insiste en que no existe evidencia científica sobre la mezcla de vacunas desde la "seguridad" y exigirá consentimiento en ambas opciones

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha recomendado a los menores de 60 años que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca que opten por una segunda del mismo laboratorio, ya que, como ha defendido, no existen evidencias desde el punto de vista de la "seguridad" sobre la mezcla de vacunas y la administración de una segunda dosis de Pfizer.

Igea ha señalado que en Castilla y León se prevé solicitar consentimiento informado a los ciudadanos tanto si optan por la segunda dosis de AstraZeneca como si deciden Pfizer y ha defendido su recomendación por ser la "más coherente" con respecto a las evidencias científicas tras los informes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Así, el vicepresidente de la Junta ha asegurado no entender "desde el punto de vista científico" el estudio del Instituto Carlos III, ya que no se ha analizado la "seguridad", mientras que sí se ha evidenciado que mezclar vacunas genera un mayor número de eventos adversos leves y moderados. "No podemos saber si va a ocurrir lo mismo con los graves, pero es algo que puede suceder porque el tamaño muestra es insuficiente", ha zanjado.

De este modo, Igea ha asegurado no comprender las razones que han llevado al Ministerio de Sanidad a recomendar que la segunda dosis sea de Pfizer cuando es una decisión que no está respaldado por la "inmensa mayoría de los expertos", al tiempo que ha afeado que hayan sido los directores de Salud Pública, que son "cargos de libre designación", los que hayan dirimido esta decisión frente a la opción de los expertos.

