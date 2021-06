CyL recurrirá el plan de la Interterritorial si se publica y no lo aplicará

VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo regional recurrirá el Plan aprobado ayer en el Consejo Interterritorial de Salud si se llega a publicar en el BOE, al tiempo que ha asegurado que en la Comunidad no se aplicará porque "vulnera" las competencias autonómicas y es "más restrictivo" que lo marcado en el semáforo.

Igea se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha mostrado su "sorpresa" por la propuesta realizada ayer en el seno de este Consejo y sobre la que Castilla y León se abstuvo con el fin poder cerrar un acuerdo, mientras que otras regiones como Madrid, Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia y País Vasco votaron en contra.

"No tiene sentido que aumentemos restricciones cuando baja la incidencia y la hospitalización", ha señalado el vicepresidente, quien ha lamentado que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "utilice el Consejo para tratar de imponer, no de consensuar, unas normas que en este momento no tienen sentido y que la población no lo va a entender porque la evolución sanitaria es positiva

Igea ha recordado a Darias que en el Interterritorial los acuerdos deben tener consenso cuando no se está en un momento de Estado de Alarma, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno central no puede "invadir competencias" de las autonomías.

"No puede ser que el Gobierno decida suspender el Estado de Alarma pero intenta recuperar el mando único y la autoridad, usted lo ha tenido en su mano", ha advertido el vicepresidente, quien ha acusado al Ejecutivo de ejercer el "autoritarismo" a la vez que elude "responsabilidades".

Igea ha considerado que la obligatoriedad de este plan es "muy" discutible desde el punto de vista legal, por lo que ha pedido a la ministra que no publique las restricciones porque, de ser así, la Junta ser verá "obligada" a recurrir.