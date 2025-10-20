CyL "refuerza" su Centro de Operaciones de Seguridad para proteger los servicios digitales y los datos de la ciudadanía

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta mantiene el refuerzo de su estrategia de ciberseguridad con la renovación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), un servicio "esencial" para la protección de los sistemas tecnológicos de la Administración autonómica y de los datos personales de los ciudadanos.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado las instalaciones del SOC en el Parque Tecnológico de Boecillo, donde ha destacado el "compromiso" de la Junta con la seguridad digital y la confianza en los servicios públicos en línea.

"La ciberseguridad no es solo una cuestión técnica, es una garantía para el ciudadano. Cada vez que alguien utiliza un servicio digital de la Junta, tiene derecho a saber que sus datos están protegidos y que detrás hay un equipo que trabaja cada día para mantenerlos a salvo", ha señalado el consejero, en declaraciones recogidas en un comunicado.

En 2025, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha más que duplicado la inversión en ciberseguridad, pasando de 800.000 euros anuales a 1,8 millones de euros, con el objetivo de "reforzar" las infraestructuras tecnológicas y los servicios de monitorización, detección y respuesta ante incidentes.

El nuevo contrato del SOC, adjudicado por un importe total de 7,26 millones para los próximos cuatro años, "mejorará la capacidad de vigilancia continua, la detección temprana de amenazas y la respuesta coordinada frente a ciberataques". "Esta inversión nos sitúa a la altura de los retos actuales, porque las amenazas son cada vez más sofisticadas y no podemos bajar la guardia. Castilla y León está dando pasos firmes para garantizar una administración moderna y segura", ha añadido Sanz Merino.

La ciberseguridad es una de las iniciativas "emblemáticas" de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) 2021-2027 de Castilla y León, junto con la bioeconomía, la biosalud, el hábitat y el sector aeroespacial. En este marco, el consejero ha subrayado que Castilla y León construye "un modelo de digitalización responsable, que combina la innovación con la seguridad". "Proteger los datos es proteger a las personas, y ese es el compromiso de la Junta", ha finalizado.