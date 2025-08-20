CyL registra 253 incendios del 3 al 17 de agosto, 37 intencionados, 38 por rayos y 178 por otras causas humanas

Varias personas tratan de extinguir un fuego, a 19 de agosto de 2025, en el Puerto de San Glorio, León, Castilla y León (España). - Xuan Cueto - Europa Press

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado 253 incendios entre el 3 y el 17 de agosto, de los que 37 han sido "claramente intencionados", 38 se han originado por la caída de rayos y 178 se han iniciado por otras causas humanas aún "por determinar".

Así lo ha señalado el perfil de la Junta de Castilla y León en la red 'X' @Naturalezacyl, que acompaña esta información con el hastag "#QuéEstáPasando?", con el que pretenden ilustrar algunas de las causas de los incendios que se han registrado estos días.

En el mensaje recogido por Europa Press, se detalla que, del 3 al 20 de agosto se han producido más de 260 incendios forestales en plena ola de calor.

Dentro de este periodo, los datos disponibles apuntan que entre el 3 y el 17 de agosto se registraron 253 fuegos, en los que las causas han sido en 37 casos por rayos, en 37 "claramente intencionados" y en otros 178 por otras causas humanas "por determinar", que pueden suponer que su origen ha sido de carácter intencionado, por accidentes, negligencias, etcétera.