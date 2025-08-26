CyL registra 633.948 pensiones en junio, con una cuantía media de 1.313,7 euros

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) - 633948

El número de pensiones contributivas en Castilla y León se situó en 633.948 en el mes de junio, un 1,22 por ciento más que en el mismo mes de 2024, con una cuantía media de 1.313,7 euros, ligeramente por encima de la media nacional que es de 1.312,95 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en la Comunidad ha crecido un 4,58 por ciento con respecto a junio de 2024, y este aumento es ligeramente superior a la media (4,48 ciento).

Además, del total de pensiones concedidas en mayo en Castilla y León, 18.883 son de orfandad, con una cuantía media de 596 euros; 3.919 son familias numerosas que perciben 803,15 euros; 50.324 son por incapacidad permanente por una media de 1.201,83 euros; 412.871 son por jubilación, con una percepción media de 1.501,73 euros, y 147.951 son por viudedad, con una media de 935,66 euros.

De las 633.170 pensiones registradas en la Comunidad, 40.054 pensionistas son de Ávila con una pensión media de 1.159,28 euros; 94.736 de Burgos (1.419,93 euros); 140.847 de León (1.309,81 euros); 44.327 de Palencia (1.344,81 euros); 83.264 de Salamanca (1.228,70 euros); 35.857 de Segovia (1.253,36 euros); 22.970 de Soria (1.272,90 euros); 124.153 de Valladolid (1.435,25 euros) y 47.740 pensionistas de Zamora (1.130,18 euros).

Esto representa aumentos del número de pensionistas en las nueve provincias y así el aumento en Ávila ha sido del 1,49 por ciento; en Burgos, del 1,38 por ciento; en León, 0,37 por ciento; en Palencia, 1,35 por ciento; en Salamanca, 1,47 por ciento; en Segovia, 1,56 por ciento; en Soria, 1,04 por ciento; en Valladolid, 2,09 por ciento y en Zamora, del 0,20 por ciento.

Por otro lado, en cuanto a las pensiones con complementos a mínimos, 143.899 personas perciben esta prestación en la Comunidad.