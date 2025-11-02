CyL registra cuatro de las diez temperaturas más bajas de España

VALLADOLID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
Castilla y León ha registrado cuatro de las diez temperaturas mínimas de España en la mañana de este domingo, 2 de noviembre, con estaciones que han marcado entre 0,4 y 1,4 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En concreto, la estación de La Pinilla (Segovia) ha anotado la sexta temperatura más baja del país, con 0,4 grados, mientras Sanabria Robleda Cervantes (Zamora), con 0,9 grados, se ha situado en octava posición, seguida de La Póveda de Soria, con 1,3, y Barrios de Luna (León), con 1,4.
Las estaciones meteorológicas de Castilla y León se han colocado al final de una lista liderada por Astún-La Raca (Huesca), con 1,6 grados; seguida de Cabaña Verónica Parque Nacional Picos de Europa, con -1,2; Puerto de Navacerrada (Madrid), con -0,7; Cap de Vaquèira (Lleida), con -0,1, y Reinosa (Cantabria), con 0,2. Pradollano Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada) ha marcado la séptima temperatura mínima, con 0,7 grados.