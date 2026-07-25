CyL registra cuatro de las diez temperaturas más bajas del país

Archivo - a168b3aae0bf2879fbe11b189052e860.jpg - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha registrado en la mañana de este sábado, 25 de julio, cuatro de las diez temperaturas más bajas del país, donde la mínima en la Comunidad se ha marcado en la estacín de La Covatilla (salamanca), con 5,7 grados, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Entre las diez temperaturas más bajas también se encuentran las registradas en las estaciones de Ucero (Soria), con 6,8 grados; Pico Cotorra, en el Parque Nacional Picos de Europa, con 7,2 grados, y Puerto del Pico, en la provincia de Ávila, con 7,4 grados.