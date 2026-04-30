Castilla y León registra el miércoles 5.290 rayos, la mayor parte en Ávila y en Burgos

Descargas eléctricas a tierra en Castilla y León el 29 de abril de 2026. - AEMET

VALLADOLID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró este miércoles, 29 de abril, un total de 5.290 descargas eléctricas nube a tierra, la mayor parte en Ávila y Burgos, donde se registró alrededor de un millar en cada provincia, según los datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

El número de descargas es mayor que la que se produjo el fin de semana, cuando se registraron 2.311, y los que se alcanzaron la jornada anterior, día 29, cuando sumaron 1.910.

En concreto, el mayor número de descargas eléctricas del miércoles se registraron en la provincia de Ávila, con 1.014, seguida de Burgos, con 949; Soria, con 742; Zamora, con 654; Valladolid, con 547, y León, con 514, con el resto por debajo del medio millar: Palencia, con 325; Salamanca, con 295, y Segovia, con 250.

Durante toda la jornada del miércoles las nueve provincias de Castilla y León tuvieron vigentes avisos amarillos y naranjas por lluvias y tormentas.