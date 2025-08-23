CyL registra ocho de las diez temperaturas más bajas de este sábado

VALLADOLID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ocho estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este sábado, 23 de agosto, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los 4,2 grados que se han medido en San Pedro Manrique, en la provincia de Soria.

Según figura en la información sobre las temperaturas de este viernes en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet) recogidas por Europa Press, cuatro de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

Así, tras San Pedro Manrique figura la estación de Cuéllar, en la provincia de Segovia, con 4,4 grados; seguida de Puerto del Pico(Ávila), con 4,8; de Sanabria-Robleda (Zamora), con 4,9, y Fresno de Cantespino (Segovia), con 5,2 grados.

Y en séptimo, octavo y décimo lugar del ranking de la diez mínimas del país figuran las estaciones meteorológicas de Monterrubio de la Demanda (Burgos), Puerto de San Isidro (León) y Ucero (Soria), con 5,3, 5,8 y 5,9 grados, respectivamente.