CyL registra seis de las diez temperaturas más bajas del sábado, con la mínima en Puerto el Pico (Ávila) con 3,4°C

Archivo - Un hombre se pone unos guantes, a 9 de diciembre de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Seis estaciones meteorológicas de Castilla y León han registrado temperaturas mínimas en la mañana de este sábado, 18 de julio, que se sitúan entre las diez más frías de todo el país, encabezadas por los 3,4 grados que se han medido en Puerto el Pico (Ávila).

Y según figura en la información sobre las temperaturas de este miércoles en la web de la Agencia Española de Meteorología (Aemet), recogidas por Europa Press, cuatro de las cinco mínimas más bajas del país corresponden a estaciones de la Comunidad.

En concreto, tras Puerto el Pico figuran las estaciones de Barco de Ávila, con 6,9 grados, y Cabaña Verónica (Cantabria), con 7,8 grados; seguidas de Cuéllar (Segovia), con 8,4 grados; Navasfrías y Pedrosillo de Los Aires, en la provincia de Salamanca, con 8,7 y 8,8 grados, respectivamente.

En la lista de las diez mínimas más bajas figuran también Campisábalos (Guadalajara), con 8,9 grados; Rascafría (Madrid), con nueve grados, y las estaciones de Vega de Urriellu (Asturias) y Pedraza de Alba (Salamanca), ambas con 9,2 grados.